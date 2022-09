El instinto de supervivencia es inherente en los animales. Y cuando sienten peligro, este se ve reflejado aún más. Esto es lo que le sucedido con un tierno gatito, quien no dudó en protegerse de la lluvia junto a un grupo de capibaras. La imagen se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

Su nuevo hogar

Nabil Nasharuddin (@nabilnash_) se dirigió al zoológico de Negara (Malasia) para pasar un día ameno. Sin embargo, la lluvia la sorprendió, por lo que tuvo que esconderse para no mojarse.

Es en ese preciso momento que visualiza a un gato huyendo de la precipitación. La joven toma su cámara y decide seguirlo con el lente. Pero, grande fue su sorpresa cuando observa al gato acercarse a un grupo de capibaras y se esconderse para que la lluvia no le caiga.



Nabil lo subió a TikTok y de inmediato se convirtió en viral. De hecho, muchos internautas quedaron muy sorprendidos con la tierna escena, pues consideraban que el gatito habría encontrado una nueva familia en el zoológico de Malasia. Fue así como muchos de ellos dejaron sus mensajes en la publicación.

"Esta disfrazado", "Si no me muevo, no se darán cuenta", "Está cansado de ser amigo de los gatos, se cambió a su nueva familia", son solo algunas de las reacciones al clip.