Guardia de seguridad disfruta del concierto de Harry Styles cantando a todo pulmón

Harry Styles estuvo presentándose en México como parte de su gira Love on Tour 2022, luego de haber sido pospuesto por la pandemia. Como era de esperarse, las imágenes de las cuatro fechas que se realizaron en el país llenaron las redes sociales.

Entre los videos que se hicieron viral, destacó la de un guardia de seguridad que disfrutó del concierto cantando a todo pulmón.

Guardia de seguridad disfruta el concierto de Harry Styles

El hecho ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando Harry Styles se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Un joven había sido contratado para mantener el orden y cuidar de la seguridad de los asistentes. No obstante, el guardia actuó como un fanático más: se puso a cantar ‘Sing of the times’ a todo pulmón. “El momento donde supe que lo logré”, se puede leer en el video.

El joven, llamado Kevin Zapata (@kevin.305z), se hizo viral en redes sociales. De hecho, el video superó las 97 mil reproducciones. Asimismo, su presencia llamó tanto la atención que apareció en el video de otras cuentas.

“¿Cómo contratan ahí? Yo quiero que me paguen por ver a Harry”, “Instagram del vato que se le olvidó que estaba trabajando”, “Justo acabo de ver el video de una chava donde tú sales gritando atrás. Mis respetos para ti. Espero que lo hayas disfrutado”, “Yo también te grabé, que chingón que también disfrutaste”, “Tutorial de como trabajar en el concierto de Harry, por favor”, fueron algunos comentarios.