Abuelito se ‘decepciona’ de su nieta al verla ‘perrear’ en boda

Las fiestas son hechas para divertirse y eso lo sabe muy bien una joven que asistió a una boda de un familiar, pero el tema no quedó ahí, pues el video se hizo viral al mostrar la divertida reacción del abuelo de ella al verla bailando perreo.

Lee también: Joven encuentra a su padre en puesto de tacos y le recrimina porque está a dieta



Abuelito mostró su decepción

Andrea Tanner (@andreatannero) fue la encargada de compartir el video en su cuenta de TikTok, en este se puede ver a uno de sus familiares dándolo todo en un matrimonio al ritmo de ‘Gasolina’ de Daddy Yankee.

Y es que la invitada mostró los pasos prohibidos mientras sus otros la animaban en la pista de baile. Hasta que se dieron cuenta que el abuelo los estaba observando desde su mesa.

Cabe recalcar, que la reacción del adulto mayor no fue favorable, pues se decepcionó al verla en plenos movimientos sensuales.

La reacción de los usuarios

El video logró superar los 3.7 millones de reproducciones y los 363 mil ‘me gusta’ en la mencionada red social.

Lee también: Policías ayudan a persona con discapacidad y su gesto se hace viral



Además, muchos internautas no dudaron en hacer comentarios graciosos sobre la escena. Y es que, aseguraron que la nieta ya estaba fuera del testamento.

“Llama al notario, voy a sacar a mi nieta del testamento”, “Y así es como perdí los terrenos”, “Ya me imagino la anécdota, yo iba a heredar los terrenos del abuelo, pero me vio perreando en una boda”, “Es reguetón del viejito es imposible no bailarlo”, fueron algunos comentarios.