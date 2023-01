Hace bailar a la abuelita de su novia y termina tirándola al piso

Un chico y una abuelita se han hecho virales en redes sociales luego de protagonizar un baile que no terminó como se esperaba.

En las imágenes, se puede ver que ambos se encuentran bailando de lo mejor. En un momento, el joven intenta hacer que la señora se dé una vuelta, pero termina cayendo al piso.

¿Qué pasó con la abuelita? Aquí te lo contamos:

Joven cayó al piso con abuelita

El video fue subido por la pareja del joven con la siguiente descripción: “Cuando mi novio tiró a mi abue en plena Navidad”.

El clip fue subido hace menos de una semana y ya cuenta con más de tres millones y medio de reproducciones.

Los usuarios dejaron mensajes como: “Al menos sabemos que se cayeron bien”, “Después de eso ya no entro a la casa”, “A mí no me engaña, quiere los terrenos, pero ya”, “Momentos que mantendrán humilde al chavo”, “En ese momento Cell sintió el verdadero terror”.

A raíz de esto, muchos usuarios le preguntaron a la chica sobre la salud de su abuelita y mostraron su preocupación en los comentarios. Por esta razón, la chica decidió subir otro video en su cuenta de TikTok en donde mostró la segunda parte.

Para suerte y tranquilidad de muchos, en la segunda parte del video se ve que ambos cayeron al piso, pero no pasó nada grave. Incluso, se ve cómo los demás familiares ayudaron a las personas a ponerse de pie. Lejos de mostrar síntomas de dolor, la anciana se mostró divertida en todo momento.

“Él tratando de caer bien y se cayó mal”, “Vengo del primer video. Qué bueno que tu abuelita se encuentra bien”, “Hay que decirle a Miguel que culpar a la abue no es la mejor idea”, fueron algunos de los comentarios del segundo video.