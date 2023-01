Empresa alquila "señoras problemáticas" para hacer reclamos: "Ahora sí cobraré mi deuda"

Ya no más deudas ni problemas. Una empresa en Estados Unidos ha empezado un novedoso negocio: ofrece los servicios de "señoras problemáticas" para que los ciudadanos puedan resolver sus inconvenientes.

A través de las redes sociales, Karen's for hire indicó que, por 10 dólares, las personas podrán alquilar a mujeres de carácter fuerte para que resuelvan ciertas injusticias o mala atención por otros. Además, cuenta con asesoría legal.

La empresa se hizo viral en las redes sociales y ha generado cientos de comentarios.



'Karen's for hire' y su historia de éxito

"La injusticia ocurre todos los días, a pequeña y gran escala. Todos ustedes han sufrido alguna forma de injusticia. No importa cuán menor o cuán 'mezquino' sienta que pueda ser, lo respaldamos. Creemos que no debería tener que pagarle a un abogado miles de dólares para corregir una pequeña injusticia. En la mayoría de los casos, ni siquiera necesita un abogado", es el anuncio de la empresa en su página web de 'Karen's for hire'.

Esta compañía estadounidense permite que sus clientes alquilen una 'Karen', mujeres que les gusta causar problemas en la calle, para que vaya a reclamar por un mal servicio recibido. Las tarifas pueden variar dependiendo de la situación, y van desde los 10 dólares hasta los 100 dólares.

Los clientes tienen que entrar a la página web y llenar un formulario con datos de contacto y el motivo por el cual se está solicitando el servicio. En seguida, alguien de la empresa se pondrá en contacto con el solicitante para comenzar el proceso.

De igual manera, el sitio web avisa que las 'Karens' tienen un límite para actuar, por lo que no pueden cometer nada ilícito o ilegal. En caso el cliente no se sienta satisfecho con la experiencia, puede pedir un reembolso, aunque hay varias personas que contaron sus testimonios, donde la mayoría quedó complacida.