Hombre canceló su boda para ir a Qatar y jeque le da trabajo a tiempo completo

Durante el Mundial Qatar 2022, se han hecho conocidas miles de historias de hinchas quienes han llegado al país asiático para ver a su selección. Pero, ninguna supera la de Victorio Stok Berraondo, quien ha sido tendencia en las últimas horas. ¿A qué se debe ello?

Conoce la historia de Victorio Stok

Victorio es un médico especializado en Otorrinolaringología que llegó a Qatar a trabajar gracias a una agencia de asistencia al viajero. “Tuve una entrevista con una empresa que brinda asistencia al viajero y me propusieron venir a Qatar para los argentinos. Después recibí otra llamada con la confirmación. Llegamos acá el 18 de noviembre y nos quedaremos hasta que la Selección quiera, ojalá que hasta el 19 de diciembre”, indicó en un principio.

Sin embargo, antes de aceptar la oferta, tenía que hablar con su novia Candelaria, con quien se iba a casar este 18 de diciembre, el día que es la final del Mundial. Pero, para su sorpresa, su novia aceptó viajar a Qatar con él y posponer la boda.

“Mi novia se emocionó muchísimo. Cuando se dio, de la emoción nos largamos a llorar y ella me dijo ‘te vas o te vas, es una oportunidad única en tu vida’. Gracias a su aporte estoy acá, es una experiencia increíble lo que estoy viviendo y si no fuese por ella no lo tendría”, indicó el joven médico.

Comentó -incluso- que compró los anillos en ese país y no ve la hora de llegar a casa: “Compré los anillos acá. No veo la hora de llegar y ponérselo en el dedo. Vamos a hacer una fiesta íntima, muy entre nosotros, familiar”.

La propuesta de un jeque árabe

Esta no ha sido la única sorpresa que ha recibido. Resulta que un jeque árabe ha visto el desempeño que ha tenido en su trabajo y le ha ofrecido mudarse con su familia a Qatar para poder trabajar en una de las clínicas que tiene allí.

“Me ofreció el laburo, una casa, un auto, lo que yo quiera. Ganás cerca de 15 mil dólares al mes y además por cada cirugía que hagas te pagan aparte. Acá tienen escasez en otorrinolaringología, por eso me seduce la propuesta”, expresó.

