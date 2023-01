Hombre ebrio llora desconsoladamente y canta a viva voz tema de "Floricienta"

Cuando amas a tu pareja con gran intensidad es muy difícil olvidarla al producirse una ruptura y es el caso de un hombre, quien en aparente estado de ebriedad, canta a viva voz uno de los exitosos temas musicales de Floricienta, tras recordar al amor de su vida.

A través de las redes sociales, se difundió un video en el que aparece un argentino coreando con sentimiento la canción Porque de la recordada serie infantil.

Pero no solo eso, el adulto lloraba a mares y desconsoladamente mientras escuchaba la pegajosa melodía, demostrando así que no solo no ha logrado sacar de su mente a ese ser querido, sino, además, que el dolor sigue intacto.

El clip fue difundido en la red social Tiktok con la siguiente frase: “El Alcohol pone violentos a los hombres…. Mis tíos a las 4 de la mañana”, mientras el señor que se muestra en el contenido audiovisual entona con emoción la afamada canción.

Hasta el momento, tiene 257 mil visualizaciones, 32 mil likes e infinidades de comentarios por parte de los internautas.

“Porque todo es mentira porque sin ti ya no hay más vidaaaaaaaaa... el mejor video jajajajaja”, “Lo amoooo, lo invito a merendar y ver floricienta juntos”, “Soy fan de tu tío ya va a pasar el dolor, todos cantamos Floricienta cuando estuvimos mal de amor”, “Se puede ver el dolor en cada lágrima, realmente sintió la letra... Ojalá que esté bien y que le sirva de desahogo llorar y gritar”, “Asu, hasta yo me puse a llorar con tu tío, pobre!! Canta con sentimiento. la vida sigue señor”, "Todos somos tu tío luego de algunos tragos espirituosos", "Yo y mis amigas cuando nos emborrachamos estamos así con floricienta", "me hizo llorar", fueron algunos de ellos.

