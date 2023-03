Hombre festeja el nacimiento de su tercer hijo con una muñeca de trapo: “Bienvenida, Sammy”

Un hecho sin precedentes ha puesto de cabeza las redes sociales en los últimos días. Un hombre de nacionalidad colombiana celebró el nacimiento de su tercer hijo con una muñeca de trapo. El inédito momento generó varias reacciones en miles de cibernautas.

¡Difícil de creer!

Cristian Montenegro (@montbk5959) publicó un video del nacimiento de su tercer hijo con Natalia, una muñeca de trapo con la cual se casó. El joven se notaba feliz por la llegada de Sammy, quien le hará compañía a Adolfo Daniel y Lady María, sus otros dos hijos.

“Buenos días, estamos en el hospital. Aquí está mi esposa Natalia, quien va a dar a luz a mi hija Sammy. Ella va a ser la madre de mi tercera hija. Bienvenida Sammy”, se le escucha decir a Cristian en los primeros segundos del video.

Posteriormente, se puede oír a un bebé llorar. Cristian, muy emocionado sigue grabando la llegada de Sammy, la pequeña muñeca de trapo. En el clip también se puede visualizar a la ‘madre’ del ‘bebé’ destilar felicidad por el nacimiento de su ‘hija’.

Las muñecas son su gran apoyo

La familia creada por el muchacho de nacionalidad colombiana es lo más preciado que tiene. Las muñecas de trapo lo acompañan siempre y, según él, son su mayor soporte en su vida.

“Si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Al menos tengo algo. Con mi Natalia vemos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he aguantado todo este año con ella”, mencionó Cristian Montenegro.

Cabe mencionar que, pese a que el video es un tanto raro, la mayoría de los usuarios de la plataforma de TikTok han apoyado a Cristian. Los cibernautas han dejado mensajes de felicitaciones por la ampliación de su familia.

#Sammy #BienvenidoSammy #MuñecaDeTrapo ♬ sonido original - Crónica @cronica 👶🏻 TRAPITO JUNIOR 🍼 Cristian Montenegro es un colombiano que dice estar casado con una muñeca de trapo, pero lo más particular del hecho y que supera todos los parámetros es que espera su "tercer hijo", a quien le realizó un "Baby Shower". 👉🏻 Bajo el seudónimo @montbk5959 está superando la expectativa con las miles de visitas en sus videos particulares, con un promedio de unas 200 mil vistas. 👨‍👩‍👧‍👧 También registró el momento en que su mujer daba a luz a su bebé de trapo. #BabyShower