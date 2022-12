Hombre libera a paloma que cuidó por varias semanas, pero gato lo termina cazando

Cuidador de aves no se percató del peligro que merodeaba a la paloma al momento de querer liberarla. Video volvió viral en las redes.

La naturaleza tiene su ciclo regular y de ella no se puede escapar. En TikTok se pudo apreciar como un cuidador de aves intentó liberar a una pequeña paloma, pero no contó con la sigilosa presencia de un astuto gato que no perdió el tiempo y terminó cazandola.

Desde la cuenta @matiafigueroa4, se divulgó un video donde el usuario narra cómo su amigo, a quien califica como “cuidador de aves”, se dirige hasta una especie de terraza de lo que podría ser su vivienda, para soltar a una paloma que probablemente cayó al interior de esta durante su vuelo. El desenlace de esta historia fue trágico.

No salió como esperaba

Al llegar a la terraza, el muchacho puso delicadamente al plumífero sobre la arena luego de haberlo transportado en una caja de cartón.

Al momento de liberarla, el hombre se volvió hacia sus pasos rápidamente y el ave se apresuró a alzar vuelo.

Sin embargo, tanto el joven como la paloma no se percataron de que, a solo unos metros, se hallaba el más grande depredador de esta especie: el gato.

Un felino de color negro con manchas blancas se abalanzó rápidamente sobre la inofensiva paloma a quien con sus patas delanteras atrapó y la hizo aterrizar de manera brusca contra la tierra. Luego, con sus fauces agarró el cuello de su presa.

El video termina en esa situación sin dar cuenta de cuál pudo haber sido el destino final del pobre animalito.

Lamentos por la paloma

Los usuarios de TikTok no tardaron en responder a dicho video. En sus comentarios, los cibernautas bromearon al respecto y a su vez expresaron su tristeza por el triste final de la paloma.

“Porque cada vez que intentan liberar un ave, aparece un gato random de cualquier lugar”, “El gato: “llegó el Pedido Ya””, “Las pobres palomas siempre tienen un final trágico”, “El ciclo de la vida”, fueron algunos de los comentarios.

El video cuenta hasta la fecha con más de 3 millones de reproducciones en TikTok y 51 mil “Me Gusta”.