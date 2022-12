Gato se pone a jugar con las bolas navideñas y termina destruyendo el árbol

La dueña de la mascota no esperaba llegar a su casa y encontrar jugando a su gato por toda la sala con las bolas navideñas y su árbol destruido.

A vísperas de las fiestas navideñas, los hogares ya iniciaron con sus respectivas decoraciones. Sin embargo, no todas la pasan bien durante este proceso.

Una familia chilena empezó a armar el famoso Árbol de Navidad. Pero, el un descuido, se dieron con la sorpresa que si gatito, en el afán de jugar con las bolas navideñas, dejo el árbol destrozado.

El video de una usuaria de Tiktok, se hizo viral ya que grabó la reacción de su madre cuando su gato estaba jugando con una de las bolas navideñas que se colocan en el parte superior del árbol.

El gatito no escuchó la llamada de atención

El video de @fraamagu, que cuenta con más de 100 mil me gustas, causó ternura ya que, mientras la mujer llamaba la atención a su mascota, el gatito solo seguía jugando por toda la sala con la bola navideña, ignorando la molestia.

En el clip se puede ver que el árbol fue casi destruido y estaba a punto de caerse, y es que el gato habría trepado por él para llegar hasta las bolas que estaban en lo alto del árbol.

Las dueñas pasaron por alto el hecho ocasionado por el gato

Por lo que nos muestra la usuaria la mascota fue disculpada antemano ya que la descripción que acompañaba el video decía: “Ellos querían darle su toque; los amamos muxo” escribió.

El video tuvo reacciónes entretenidas

Las reacciones no se hicieron esperar, los comentarios de cada usuario eran más creativo que otros, cada uno se ponía en el papel de la mascota y trataba de explicar el motivo por el que el gato habría hecho esta travesura. Como @jannaeth que comentó: "mami: no sabes lo difícil que es atrapar estas bolas para ponerlas en el árbol, se bajaron todas y me ha llevado todo el día ponerlas otra vez".