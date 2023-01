Hombre rompe en llanto tras ver a exnovia en su boda: "¡Parece que se están dando el pésame!"

El matrimonio es una fecha muy especial para aquellas personas que sueñan con casarse, pues está llena de alegría y muchas emociones. Sin embargo, esto no sucedió para un hombre, quien terminó hecho un mar de lágrimas al ver a su exnovia entre los asistentes.

Hombre genera controversia por llorarle a su ex el día de su boda

La cuenta de TikTok, @jonibley502 difundió distintos videos relacionados con una boda. En los clips se podían apreciar como los novios recibían saludos por parte de sus amistades y familiares, hasta que llegó una invitada que le llamó mucha la atención.

Se trataba de su ex pareja que lo felicitó de la manera más cordial. El novio al darse cuenta de su presencia, intentó abrazarla, pero esta lo rechazó y pasó a saludar a la novia. Ante este momento, el hombre rompió en llanto, generando gran incomodidad a su pareja, razón por la cual tuvo que ser consolado por sus familiares.

Al final del clip se puede ver a la pareja, saliendo del recinto con expresiones de incomodidad.

Usuarios condenan actitud del novio

El clip no tardó en hacerse viral y hasta la fecha tiene más de 5 millones de visualizaciones. Como era de esperarse, un gran número de usuarios empatizó con la novia y condenó la actitud del novio ante la ex pareja.

"Tan machito que fue a llevarle la invitación a la ex, el que se la lleva la aguanta", "A mí un ex me invitó a su boda, yo grité vivan los novios. Debió hacer eso", "Es que se ve que él la ama, pero también quiere a la otra. Se ve bien humilde la muchacha, agachó la cabeza cuando él lloró", "Me imagino que se destruyó todo", "Ese abrazo, parece que se están dando el pésame", fueron algunos de los comentarios.