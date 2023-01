Usuario de TikTok cree que lo estafaron con un billete de 100 soles: “Se le olvidó poner nuevos soles”

El billete de cien nuevos soles es una de las representaciones monetarias con mayor valor del mercado peruano. Por ello, los estafadores buscan obtener ganancias con la fabricación de estos billetes.

Lee también: Joven preparó su quinceañero por 4 meses y nadie asistió, pero tía le salva el día: invitó a 300 personas

Sin embargo, ningún engaño es perfecto, y esto quedó demostrado en un curioso video de TikTok en donde se puede apreciar un billete 'falso' con un supuesto error en su contraportada.

Diferencia de billetes

El usuario de TikTok @lokillomathi compartió un video donde se pueden apreciar cuatro billetes de cien soles, resaltando una gran diferencia que existe con uno de ellos. En tres de estos billetes se puede leer el título “Cien nuevos soles” en la parte superior de su contraportada, mientras que en solo uno se lee el titular “Cien soles”.

“Cuando al falsificador se le olvidó poner nuevos soles”, fue la descripción del video de 11 segundos.

Lee también: Joven lleva al cine combo de piezas de pollo escondido en una caja de zapatillas y usuarios lo atacan: "Ya nos exhibiste"

¿Fue un error?

El controvertido clip despertó la curiosidad de cientos de usuarios, quienes aseguraron que no fue un error: "Cuando alguien se le olvidó actualizarse y no saber que ya no se hacen billetes con *nuevos soles*"; "¿Vives debajo de una piedra?; "Creo que el hombre tiene aún el Internet Explorer".

Finalmente, se determinó que no era un error de fábrica, solo que el autor del video no estaba correctamente actualizado con el nuevo estilo de los billetes de cien nuevos soles. De acuerdo al Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), los billetes de cien soles fabricados en 2009 pueden disponer de los titulares “cien nuevos soles” o “cien soles”, manteniendo su validez en el mercado nacional.