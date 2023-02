Hombre se casó con tres mujeres para que lo mantengan: “Mi sueño se hizo realidad”

Nick Davis, un hombre estadounidense, confesó en sus redes sociales que se casó con tres mujeres para no trabajar nunca más.

La historia se hizo viral a las pocas semanas de ser publicada y generó un gran debate entre los internautas.

Sus esposas lo mantienen

Nick Davis comentó en sus redes sociales se siente como un "esposo trofeo", pues sus tres esposas trabajan tiempo completo para mantenerlo. De hecho, asegura que su relación es como un juego de ajedrez. “El rey no se mueve mucho, mientras las reinas tienen todo el poder”, indicó.

Según comentó en el programa Otra esposa en la familia, conoció a April, su primera esposa, hace 15 años, y fue ella quien le presentó a Jennifer para que se convirtiera en su segunda cónyuge.

“Me resultó evidente que era una gran persona, había mucho intelecto en ese gran cerebro suyo y sabía que Nick la encontraría atractiva”, indicó April.

El año pasado, Danielle se convirtió en la tercera esposa y se mostró muy feliz en redes sociales a lado de sus compañeros.

Las tres esposas se encuentran felices

April, la primera esposa de Davis, considera que tener a dos mujeres más en su relación la ayuda a poder satisfacer las necesidades de su esposo. “Es mucho para manejar. Digamos que… en muchos sentidos. Nick tiene mucho que manejar en la cama”, comentó.

No obstante, Davis aseguró que en la intimidad hay espacios diferentes en la casa para cada una. “Tener tres esposas, sabiendo que todos hemos solidificado nuestra unión y la hemos unido como lo hemos hecho, es simplemente increíble. Siento que estoy viviendo un sueño hecho realidad”, dijo, según The New York Post.

Recientemente, Jennifer y Davis dieron la bienvenida a su primera hija, a la que sus esposas llamaron Vera. “No creía que existiera una felicidad como esta hasta que encontré un amor como este”, sentenció.