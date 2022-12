Hombre se enamora de árbol de Navidad armado en la calle y se lo lleva a su casa

Quedan pocas semanas para celebrar las fiestas navideñas, por lo que miles de hogares y calles lucen decoradas con luces y adornos.

Pero, no queda aquel que siempre se enamora de lo que encuentra en la calle y lo toma "sin querer".

Las cámaras de seguridad de un local comercial captaron como un hombre terminó arrancando un árbol de Navidad (que en realidad era una palmera) con todas sus fuerzas y se la llevó sobre su hombro.

El vídeo fue publicado en TikTok y se hizo tendencia por todas las redes sociales.

Un árbol navideño robado

Algunos negocios se unieron a las festividades y pusieron distintos ornamentos en los locales de acuerdo a la época navideña. Aunque, el material subido por el usuario @tantancito24 revelaría unas curiosas imágenes. El hecho ocurrió en una amplia avenida donde se encontraba una palmera, adornada con luces y bolitas cerca de un establecimiento. Sorpresivamente, un sujeto que transitaba por la vereda decidió llevarse el árbol en plena calle.

El hombre usó todas sus fuerzas para arrancarla, aunque al principio no fue nada fácil. Luego de un par de minutos, pudo conseguirlo y se fue tranquilo con rumbo desconocido. Al parecer, el individuo no quería gastar dinero en un arbolito para celebrar la Noche Buena.

Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron todo lo ocurrido y después fue subida a TikTok, donde acumula 1893 visualizaciones y 181 'me gusta'. "Yo cuando no tengo dinero para un árbol", "Obvio, si este año no me dio pal árbol me toca conseguir uno prestado", "Cuando no hay presupuesto se hace lo que sea", fueron los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.