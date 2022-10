Hombre se mostró confundido en ceremonia de revelación de género

Las fiestas de revelación de género se han vuelto muy populares a nivel mundial. Son muchos los padres que se animan a descubrir el género de su hijo a través de una celebración junto a amigos cercanos y familiares, sin embargo, no todo siempre sale a la perfección.

Lo último en moda en fiestas de embarazo ha vuelto loco a más de uno, pues ahora no sólo se celebra el baby shower, sino también se organiza una ceremonia para conocer el sexo del nuevo integrante de la familia.

Cabe resaltar que, para poder llevar a cabo este tipo de fiestas, una persona que no sean el padre o la madre, tienen que conocer el resultado para así poder sorprender a la pareja y a todos los invitados, algo que en esta ocasión no pasó por el cambio de colores.

En el clip compartido por @rominacp29 se puede observar que la decoración del lugar no es ni rosa ni azul, sino verde y amarillo, algo que luego terminó por confundir al padre al momento de reventar los globos en donde supuestamente conocerían el sexo de su futuro hijo.

Usuarios también se mostraron confundidos

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 9 mil visualizaciones, más de 200 likes y casi 100 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Jajaja me muero, cómo van a poner esos colores”, “Es verde, la reacción llegó en cámara lenta”, “Jajaja todos nos quedamos asimilando”, “Asuu no hubo emoción”, “Para la próxima ya saben que tienen que poner los colores clásicos”, “Así que chiste, no entendí si era hombre o mujer", son algunos de los comentarios que acompañan al video.