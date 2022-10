Madre usó Tinder y se enamoró de un joven debido a un error de configuración

Luego de haber pasado por una decepción amorosa, Rachel Caudele intentó buscar el amor a través de Tinder. No obstante, ella había olvidado configurar el rango de edad y la aplicación de citas la emparejó con un muchacho de 23 años llamado Alex Michael, de quien terminó enamorándose.

Su historia romántica llamó la atención de miles de personas cuando se hizo viral por las redes sociales. Ambos recibieron toda clase de comentarios en Internet, pero los dos aseguran que han tomado la mejor decisión.

Su historia de romance

En el año 2020. Rachel dio por terminado su matrimonio. Conversando con un amigo, este le recomendó usar Tinder. Apenas lo instaló, empezó a recibir un montón de mensajes. "Estaba en un lugar nuevo y quería probar algo diferente. Me desconcertaron los mensajes que recibí. Recibía fotos no solicitadas y no me gustaban", indicó.

Después de un par de días, Rachel se cruzó con el perfil de Alex. El joven se encargaría de tomar la iniciativa y le mando una solicitud. Ambos comenzaron a hablar de ellos hasta que le preguntaron por su edad, a lo que el muchacho respondió que tenía 23 años. "Guau, eso es demasiado joven, no va a salir nada de esto", dijo la mujer.

Conforme charlaban más, ambos comenzaron a enamorase. Ella decidió viajar a Nueva York desde Houston para poder conocer a Alex en persona. La cita fue de la mejor manera y se mantuvieron en conversación. En el 2021, el joven se mudaría con Rachel en su casa en Houston.

Sin embargo, muchos usuarios criticaron la relación de los novios en sus videos en TikTok. Por si no fuera poco, los padres de Alex no aprueban la relación y no los apoya, pero los dos coinciden que ha sido la mejor decisión que han tomado.