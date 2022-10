Hombre se reencuentra con madre biológica luego de 40 años y descubre una increíble verdad

David Kildendal Nielsen pudo encontrar a su madre biológica y descubrir la verdad sobre su pasado.

El hombre de 40 años fue dado en adopción cuando tenía 16 meses de nacido y llevado de la India a Dinamarca, lugar donde tuvo una vida digna y feliz al lado de una pareja danesa que lo crío como si fueran su verdadera sangre.

Sin embargo, Kildendal Nielsen siempre tuvo la ilusión de saber más sobre su verdadera identidad.

En búsqueda de su madre

En el 2013, le pidió ayuda a una amiga para encontrar a su madre. “Después de pasar toda mi vida pensando que solo era yo en Dinamarca, ¡descubrí en la primavera de 2013 que tenía un hermano! Lo conocimos unos meses después”, contó David.

Tras continuar con sus investigaciones, contactó con la ONG Against Child Trafficking (ACT) y les contó su historia. Como el organismo se encargaba de luchar contra el tráfico de niño y ya había ayudado a muchas familias a reencontrarse, decidió tomar su caso.

Tras seis meses de búsqueda, descubrieron que un pastor del orfanato donde estuvo tenía fotografías junta a una mujer, quien resultó ser su madre. Así, conoció que su progenitora se llama Dhanalakshmi.

Tras ello, decidieron reencontrarse en una videollamada. “¡Unos minutos después de la llamada, se desmayó! Estaba muy encantada de saber finalmente acerca de su hijo. Ella nunca quiso renunciar a nosotros”, comentó el hombre.

Un emotivo reencuentro

David Kildendal Nielsen se enteró por su madre que ella fue obligada por su esposo a enviar a sus hijos al orfanato. Ellos vivían en la localidad de Chennai en los 80 y todos los días iba a verlos hasta que un día se llevó la sorpresa que habían dejado la localidad.

“Ella nos quería de vuelta y no sabía qué hacer. Fue un alivio para mí escuchar esa historia de mi madre. Y poder decirle que he tenido una buena vida en Dinamarca. Me alegro de que esté viva y bien”, indicó David.

El adulto de 40 años ahora espera llevar a sus hijos a la India a que conozcan a su abuela y las costumbres de su verdadera nación.