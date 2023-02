Hombre sorprende con romántico detalle a la casera del pollo por San Valentín

Hay distintas maneras de sorprender a esa persona especial en San Valentín. Y un joven encontró la manera correcta de hacerlo.

A través de un video que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver a un hombre llegar hasta el puesto de mercado donde trabaja su pareja con distintos regalos por el Día de los Enamorados.

La escena se hizo viral y generó cientos de comentarios.

San Valentín en el mercado

Una tienda de regalos (@eridetallitos) se volvió muy conocida en el mundo de las redes sociales por sus videos. En la mayoría de ellos, los ositos Santi y Sandi son los protagonistas de románticos momentos. Hace poco, estuvieron presentes en un mercado.

Santi se presentó en un puesto de venta de pollos y llamó a la señora que atendía en dicho lugar. La mujer salió y recibió un globo y una caja de chocolates; sin embargo, ese solo sería el comienzo.

Luego de un par de minutos, llegó su pareja, quien portaba en sus manos unos obsequios. Ambos se dieron un fuerte abrazo y terminaron dándose un tierno beso frente al resto de los presentes.

Usuarios celebran la escena

Asimismo, el video de TikTok cuenta con 801.9 mil visualizaciones y 50.7 mil me gusta. Además, obtuvo diversos mensajes de parte de los internautas, donde la mayoría aplaudía el bonito gesto del hombre, mientras que otros quieren vivir esa experiencia.

"Me conformo viendo la felicidad de otros, porque el mío es más frozen, ni en mi imaginación pasaría que me dé tan lindo detalle", "Cansada de ser espectadora, me voy a autoenviar", "Que hermoso, que afortunada la chica", "A mi ruda seca me traen", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.