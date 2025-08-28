Con el objetivo de incentivar a nuevos usuarios, varias aplicaciones ofrecen bonos de hasta U$D 100 solo por registrarse. Esta es una oportunidad para quienes buscan sumar dinero extra de manera sencilla y lo mejor es que el proceso es completamente gratuito. Con solo descargar la aplicación, registrarse y seguir ciertos pasos básicos, puedes ganar un incentivo.

En esta guía te contamos sobre cuatro aplicaciones populares que ofrecen estos bonos de bienvenida y cómo puedes aprovechar cada una para obtener el máximo beneficio.

Las aplicaciones que brindan bonos de inscripción buscan aumentar su base de usuarios y, a cambio, ofrecen recompensas que se pueden canjear por efectivo, tarjetas de regalo o descuentos en compras. A continuación, explicamos cómo funcionan, qué requisitos tienen y cuál es el bono que puedes obtener en cada una de ellas.

Cuatro aplicaciones que te pagan por registrarte

Swagbucks: encuestas y más opciones para ganar

Swagbucks es una plataforma que recompensa a sus usuarios por completar encuestas en línea y participar en actividades como ver videos o jugar juegos. Con una bonificación inicial de U$D 5 a U$D 10 solo por registrarse, esta aplicación también permite acumular puntos que puedes canjear por efectivo en PayPal o tarjetas de regalo. Las encuestas pagadas en Swagbucks ofrecen entre U$D 1 y U$D 50, y se pueden responder en el momento que prefieras.

Rakuten: cash back en tus compras

Rakuten es una aplicación famosa por su sistema de "cash back" o devolución de dinero en compras realizadas en más de 3 500 tiendas. Al registrarte y realizar una compra mínima de U$D 30 en los primeros 90 días, recibes un bono de U$D 30. Este sistema de reembolso permite a los usuarios ganar dinero en cada compra realizada a través de la app, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan ahorrar en compras frecuentes.

Rakuten se destaca por su amplia lista de tiendas asociadas y es ideal para aquellos que viven en Estados Unidos, Canadá y DC, ya que el bono de registro está disponible solo en estos lugares. Los reembolsos se acumulan y pueden ser transferidos a tu cuenta bancaria o a plataformas como PayPal una vez alcanzado el mínimo requerido.

Mistplay: juega y gana recompensas

Mistplay es una aplicación enfocada en juegos móviles que te permite ganar recompensas mientras juegas. Disponible exclusivamente para dispositivos Android, Mistplay ofrece tarjetas de regalo para plataformas como Amazon y Mastercard. Los usuarios pueden ganar hasta U$D 100 en tarjetas de regalo acumulando puntos por el tiempo dedicado a los juegos disponibles en la plataforma.

Ibotta: gana dinero en tus compras habituales

Ibotta es una aplicación que devuelve dinero en efectivo en tus compras, ofreciendo un bono de U$D 10 al registrarte y gastar tus primeros U$D 30. Además de este bono inicial, Ibotta cuenta con una red de tiendas participantes que ofrecen promociones adicionales. La aplicación permite transferir las ganancias a tu cuenta bancaria o retirar mediante PayPal una vez que llegues al monto mínimo.

Si estás buscando opciones para ganar un dinero adicional sin comprometer tiempo extra o gastos adicionales, estas aplicaciones son una buena alternativa. Con bonos de registro que pueden llegar hasta U$D 100, cada una de ellas ofrece una forma distinta de obtener ingresos extra, desde completar encuestas hasta realizar compras y jugar en tu tiempo libre.

Créditos vídeo: YouTube | @oridigital.

