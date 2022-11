Imitador peruano de Bad Bunny arma tonazo en quinceañero con 'Tití me preguntó'

Bad Bunny causó emoción en los fanáticos peruanos luego de sus conciertos en Lima y muchos se quedaron con ganas de ver al cantante puertorriqueño. Pero, lo que no sabían es que ahora pueden verlo cuando gustes.

Y es que se acaba de hacer viral un joven que imita al Conejo Malo y que se presente en cualquier show. ¿Cómo?

El imitador de Bad Bunny causa asombro en redes sociales

El usuario ryanwhitelion.tv publicó en su TikTok un vídeo en donde se ve a un imitador de Bad Bunny cantando ‘Titi me preguntó’ en un quinceañero. Las redes sociales no tardaron en reaccionar al vídeo que rápidamente se volvió viral en la red social: “pal concierto d bad bunny q me alcanza”; “Mi tío me pregunto”; “*mi compa falta un día a la escuela* yo: ayer vino Bad Bunny”; “Titi me abandonó”; “Mano ese público no te merece, tienes talento”.

Joven va vestida de tiburón al concierto de Bad Bunny y armó la fiesta en tribunas

Una joven se vistió de tiburón para asistir al concierto de Bad Bunny. Lo curioso del disfraz es que muchos la relacionaron con Susy Díaz al tener un número 13 en la parte posterior. “Lo dio todo” fue lo escrito por el usuario crisavilach, refiriéndose a su hermana quien se animó a disfrazarse y bailar con todos en el show. Los comentarios no se hicieron esperar: “El tiburón Susy”; “AJAJA definitivamente lo mejor de todo fue que tenía el N* 13 atrás”; “es que cuando te disfrazas ya todo vale jajaja la mejor quita estrés”; “se robó el show jajajaja lo mejor, quiero ser su amiga jajaja me encanta las locuras”; “la amamos”.