‘Mamá Safaera’ se sorprende al ver su rostro en el concierto de Bad Bunny en Lima

La pandemia aumentó el uso de las redes sociales y la viralización de contenidos. Uno de los más recordados, sin lugar a duda, fue la señora que reaccionó a la canción 'Safaera' de Bad Bunny.

De hecho, su video se hizo tan viral que traspasó fronteras, al punto de convertirse en toda una influencer y llegar a millones de personas. Por ello, decenas de fanáticas no dudaron en usar su rostro para ir al concierto del Conejo Malo en Lima.

Homenaje a la 'Mamá Safadera'

Unas jóvenes decidieron hacerle un homenaje a la señora del viral. Y para ello, imprimieron su rostro en tamaño real para llevarlo al concierto de Bad Bunny. El clip se hizo tendencia en las redes sociales rápidamente y alcanzó más de las 200 mil vistas.

Gracias a esto, el video llegó a los ojos de la señora protagonista de esta historia, quien reaccionó a lo hecho por las chicas.

De hecho, fue el hijo quien le enseñó el video. “¿Qué es eso? No, eso es mentira. No manches, soy yo. No manches”, se le escucha decir a la señora mientras ve el tiktok.

El clip se ha hecho viral en las redes sociales, pero más en TikTok, en donde ha alcanzado más de 6 millones de reproducciones. Muchos usuarios comentaron la publicación y aseguraron que de alguna manera la señora “los salvó” de la pandemia al ser el video tan gracioso.