Indigente construye casa de cartón de dos pisos y se hace viral en redes sociales

TikTok se ha vuelto el espacio ideal para compartir videos de construcciones impresionantes. En esta ocasión, un hombre en Los Ángeles (Estados Unidos) encontró una casa de dos pisos hecha solamente de cartón y otros materiales reciclados. El cerebro detrás de esta construcción es un indigente que utilizó los materiales que tenía a la mano para construir un hogar.

Indigente construyó casa de dos pisos

James Safari Parker es un hombre que vive en la calle y tuvo que ingeniárselas para encontrar materiales para construir su propia casa a base de cartón y madera. Según se informó, el hombre trabajaba con arquitectos, pero al tener problemas de documentación fue despedido y perdió todo el dinero que tenía.

El video fue compartido por Hood Stocks, un podcast que comparte conversaciones reales con todo tipo de personas, desde asesinos hasta pastores y abogados. Gracias a su plataforma, se pudo conocer un poco más de la casa, la cual tiene dos pisos, ventanas, muebles y ruedas que permiten al hombre moverse en las calles.

En la entrevista con el tiktoker, el hombre en situación de calle conocido como ‘Minus’, llamó a su hogar “condominio de cartón de dos pisos” y que le tomó varios meses de construcción por la falta de dinero.

Una artista plástica, Chandrika Metivier, se mostró muy interesada en la construcción y ayudó al hombre a forrar su casa con papel aluminio para hacer impermeable la casa y también regular la temperatura.

Tuvieron que desalojar al hombre

Al hacerse viral en redes sociales, ‘Minus’ tuvo que ser desalojado por las autoridades. Así que Chandrika abrió una campaña de Go Found Me para recolectar dinero y ayudar al hombre a encontrar un nuevo hogar. Sin embargo, la artista plástica notó actitudes violentas del hombre y decidió dejar de ayudarlo.

“La misión era asegurar una vivienda permanente para James. Hizo varios acuerdos para la vivienda, pero no cumplió con ninguno de ellos. También expuso progresivamente comportamientos agresivos y amenazas hacia mí a lo largo de este tiempo. Me expresó que hay cosas que desencadenan una violencia extrema dentro de él; entonces llegó al punto en que se volvió peligroso debido a sus fobias. Ha rechazado cualquier ayuda para su salud mental. No me di cuenta de que esto es una gran parte de los indigentes”, escribió la joven en Go Found Me.