¡Inédito caso! Hombre que asegura ser estéril fue declarado padre de un menor en La Libertad

Un peculiar e inédito caso ha llamado la atención de miles de peruanos. Un hombre, quien asegura ser estéril, ha sido declarado el padre de un menor en Paiján, La Libertad.

Declarado el padre

Lenin Jáuregui ha sido declarado clínicamente como estéril; sin embargo, ha sido señalado como el padre biológico de un menor.

De acuerdo con el hombre, no conoce a la madre denunciante y que es imposible que el niño sea su hijo.



El joven se ha realizado varias pruebas que acreditan su condición, pero ninguna ha sido tomada en cuenta por la magistrada encargada del caso.

El caso fue expuesto en televisión

El noticiero 24 Horas puso al descubierto este curioso caso. El programa de noticias mencionó que la jueza dio valor absoluto a una prueba de ADN que Lenin Jáuregui se sacó en un laboratorio no acreditado, el cual indica que sí es el padre del menor.

“Dice que me conoce por el Facebook, pero solo será de vista, nunca he tenido nada con ella. Ha mentido en su documentación, (dice) que 4 meses ha vivido conmigo, que ha sido mi pareja... no sabe cómo se llaman mis padres, ni sabe dónde vivo”, mencionó Lenin en televisión nacional.

El joven también mencionó que apelará la sentencia y que buscará hacerse una nueva prueba ADN en un laboratorio acreditado para determinar la verdad de los hechos.