Influencer le confiesa a su papá que le fue infiel a su novio y este le da curioso consejo: "Dile que no más fue tantito"

Stephany Leal buscó engañar a su padre mediante una broma. En un video armado, la creadora de contenido le dijo a su progenitor que le había sido infiel a su novio, sin embargo, el hombre reaccionó de la manera más inesperada.

Stephany le dice a su padre que le fue infiel a su novio

La tiktoker inició el video contándole a su papá que 'sacó los pies del plato'. "Papá te tengo un chisme, le fui infiel a mi novio", confesó, mientras el señor la miró atónito y solo atinó a decirle "bueno". Stephany siguió insistiendo con la broma mencionándole que iba enserio, fue ahí donde su padre le aconsejó que lo mejor era decírselo a su pareja, pero de una manera sútil.

"Pues como que vas a hacer, pe**ja pues ya lo hiciste, lo hiciste pen**jo ya no vuelvas a hacer esas tonterías...", le recalca. "¿Le digo o no le digo?", pregunta la tiktoker al escuchar a su padre. "Claro que le tienes que decir y aunque te mande a la chin**da al rato se te contenta", le aconseja su progenitor.

En el afán de que el novio de Stephany no reaccione de la peor manera, su padre le da una serie de palabras que debe usar para apaciguar la situación. "No más dile que fue tantito. Te fui infiel pero no más tantito, jajajaja", le aconsejó su padre.



Usuarios reaccionan a los consejos del padre

Como era de esperarse, la reacción del padre generó una serie de comentarios en el video, lo que hizo que el clip se viralizara, llegando a los 8 millones de vistas.

Entre los comentarios destacaron los consejos del padre que causaron muchas risas. "Te fui infiel pero no más tantito", "Que padre el nivel de confianza con tu papá, se envidia", "Mis papás me hubieran puesto una platicaditas que duelen las palabras", fueron algunos de los comentarios.