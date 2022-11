Influencer se tatúa dibujo que Eddie Redmayne le hizo en el brazo

Algunos fanáticos suelen cometer locuras por sus celebridades favoritas. Ese fue el caso de una joven mexicana, quien tuvo la oportunidad de conocer al famoso actor de la saga de Animales fantásticos Eddie Redmayne. Pero ella no se detuvo en solo conocerlo, ya que le pidió que dibujara algo para luego tatuárselo en la piel.

Al principio, el intérprete pensó que era una mala idea, pero terminó accediendo. La muchacha cumplió su promesa y se lo mostró a sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde ya es viral.

Un tatuaje de ensueño

La creadora de contenido 'Capa Invisible' pasó uno de los mejores momentos de su vida cuando pudo conocer al actor Eddie Redmayne, quien forma parte de la saga Animales fantásticos. Pero ella decidió que quería compartir ese hermoso día con el resto de sus seguidores.

La joven mexicana publicó un fragmento de una entrevista que le realizaron al artista, donde él cuenta la historia de como una fanática se tatuó un dibujo que el creó durante una premiere. "¡Eddie Redmayne se acuerda de mí! Me mencionó en dos entrevistas, soy una ANÉCDOTA EN SU VIDA, no puedo creerlo", fue lo que escribió la influencer en sus redes sociales.

El video que subió a la plataforma TikTok ya tiene más de 2.3 millones de visualizaciones y se puede escuchar como Redmayne contó en el programa The graham norton show la anécdota frente a Taylor Swift. "Tengo fans adorables, pero pasó algo en una premiere, una chica se acercó y me dijo: 'Dibuja algo en mi brazo' y dije 'ok', ella dijo 'dibuja una bestia fantástica en mi brazo'". Eddie dibujó a una criatura llamada Pickett, un insecto de palo, pero jamás pensó que la joven lo volvería un tatuaje. Los usuarios quedaron asombrados con el resultado final, le dijeron la chica que le había quedado muy bien.