Madre de familia asegura no recibir empleo tras tener el cuerpo lleno de tatuajes

Los amantes de los tatuajes suelen tener varios de ellos pues aseguran que no solo son arte, sino, además, forman parte de su personalidad. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden ser un poco perjudiciales, ya que son considerados nada serios.

Como es el caso de Melissa Sloan, una madre de familia británica de 45 años quien afirma que no le dan trabajo por tenerlos en todo el cuerpo.

“Si alguien me ofreciera un trabajo mañana, iría y trabajaría, aceptaría esa oferta. Esperaba esto en la vida, no puedo encajar con la gente porque me gusta ser yo, y siempre voy a ser yo misma “, afirmó Sloan a un medio local.

Pero no solo eso, las personas no solo suelen juzgarla por su aspecto físico, sino, además, le han puesto un terrible apodo.

“La gente me llama ‘Loca Melissa’, pero me siento como Melissa, eso es lo que soy. Si no les gusta, no tienen que mirarme, no hago caso. Hay algunas personas críticas por ahí, te juzgan lo que sea. La gente me mira, te acostumbras “, comentó.

Es preciso enfatizar, que la progenitora de 7 niños confesó que decidió tatuarse con el fin de olvidar los problemas que vivió en su infancia al ser víctima de abuso por parte de su medio hermano.

“Mis tatuajes me ayudan a cubrir las cicatrices emocionales que dejó Gavin... Son mi máscara y me escondo del mundo detrás de ellos. Pero ahora que por fin está en la cárcel, puedo empezar a sentirme libre “, acotó.

Leer más: Luisito comunica explotó contra acosador que realizó tocamientos indebidos a su novia



@FocusFeature

@FocusFeature

@FocusFeature