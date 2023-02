Mujer inglesa se casó con mesero español sin entender su idioma: “Era el idioma del amor”

El amor rompe con todas las barreras, ya sea el idioma o la distancia. Esto lo saben bien Tracy y Antonio, los protagonistas de esta romántica historia.

Lee también: ¡Milagro! Mujer da a luz en medio de los escombros del terremoto en Siria

Un gran cuento de amor

Tracy y Antonio se conocieron en la localidad de Menorca cuando la mujer disfrutaba de sus vacaciones. Ambos se vieron por primera vez en el restaurante en donde trabajaba Antonio como mesero, desatando el amor a primera vista.

“Me estaba sirviendo un trago. Me dijo en un inglés muy entrecortado: ‘¿Quieres ser mi amor?’ Fui un poco tímida y sonreí, y dije: ‘Está bien, entonces'. Yo no hablaba español. Él no hablaba inglés. Era el idioma del amor”, expresó la mujer. Fue así como la historia de amor entre Tracy y Antonio comenzó.

Lee también: Joven de 24 años se enamoró de un hombre de 85 años: “Estamos deseando formar una familia juntos”

No pudieron estar alejados

Pese a su enamoramiento instantáneo, su relación no fue fácil de llevar. Cuando Tracy tuvo que volver a su natal Inglaterra, ambos sufrieron mucho. La distancia provocó que Tracy decidiera hacer una locura de amor: volver a España. Sin embargo, tenía ciertas dudas al no saber si era correspondida.

"Debía terminar a las 11:30 p. m. Pensé: ‘¿Qué pasa si él no me quiere? ¿qué pasa si tiene a alguien más?’ Cuando me vio, parecía sorprendido, tenía la mano sobre la boca. Corrió hacia mí. Me puse de pie y me abrazó durante mucho tiempo. Me dijo unos meses después que en ese momento pensó que yo era la indicada", mencionó Tracy con una sonrisa en el rostro.

Luego de la locura de amor, ambos decidieron viajar a Inglaterra en busca de una mejor calidad de vida. Antonio no volvió a España, formando una familia con Tracy y viviendo con ella hasta el día de hoy.