Joven de 24 años se enamoró de un hombre de 85 años: “Estamos deseando formar una familia juntos”

Miracle Pogue asegura que no le importa la diferencia de edad y es muy feliz a lado de esposo Charles.

Y eso lo sabe Miracle Pogue, una mujer de 24 años que se hizo viral por haberse casado con un hombre 61 años mayor que ella. La joven conoció a Charles, de 85 años, cuando trabajaba en una lavandería en 2019.

Aunque empezaron siendo amigos, un año después iniciaron una relación amorosa y en 2022, decidieron llegar al altar. Durante una entrevista, Miracle comentó que no se había percatado de la gran diferencia de edad.

“Me enteré en una conversación cuando nos preguntamos nuestra fecha de nacimiento y él dijo que nació en 1937″, declaró para Kennedy News. De hecho, creyó que el hombre tenía entre 60 y 70 años. Sin embargo, dejó en claro que no le importaba los años de su pareja.

Lee también: Perros mexicanos participarán como rescatistas en Turquía y Siria

Su familia fue difícil de convencer

La joven estadounidense aseguró que su madre de 45 años y su abuelo de 72, apoyaron su relación. No obstante, su padre de 47 años se mostró en contra debido a la diferencia de edad.

“Mi abuelo dijo que si yo era feliz y eso es lo que quiero hacer, entonces él es feliz. Mi papá estaba como ‘diablos, no, señora, para nada’”, recordó Miracle “Tomó mucho tiempo convencerlo”, comentó.

“Si no hubiera venido a mi boda, me habría perdido para siempre”, aseguró. “Le dije que necesitaba su apoyo y que me acompañara al altar. Una vez que conoció a Charles y habló con él, lo amó”.

Piensan tener hijos pronto

Charles es un agente de bienes raíces jubilado, pero según su esposa, se caracteriza por ser alguien muy alegre y divertido. Asimismo, Miracle comentó que tenían intenciones de convertirse en padres por fecundación in vitro.

“Quiero que tenga otra generación. Estamos buscando ir a una clínica de FIV para hablar sobre nuestras opciones”, señaló. Aunque no les importa la edad, ambos estan conscientes de que deben aprovechar todo el tiempo que tienen.

Lee también: Novio intentó hacer pirueta en su boda, pero terminó con una lesión cerebral [VIDEO]

“Sé que, de manera realista, estaré más tiempo que él, así que trato de vivir, divertirme y experimentar todo lo que pueda con él. Tratamos de vivirlo. Él es mi caballero de brillante armadura”, concluyó la joven esposa.