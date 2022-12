¡Innovadora! Podóloga utiliza batidora para hacerle pedicure a clienta

La especialista no tuvo mejor idea que utilizar este electrodoméstico para hacer su trabajo.

Una podóloga utilizó una batidora de cocina para realizar una sesión de pedicure. La trabajadora acondicionó el artefacto de manera que sirviera como pulidora de pies y ese singular hecho generó diversos comentarios en redes sociales.

Usó una lima metálica



A través de un video publicado por el usuario @Solsolsole se puede ver cómo una experta en tratamiento del cuidado de los pies realiza esta ‘innovadora’ técnica para limpieza de pies. Y es que, la idea era retirar la piel muerta de los talones de una forma rápida y menos invasiva.

Para ello, a la especialista se le ocurrió utilizar, nada más y nada menos, que su batidora de cocina. Primero decidió retirarle al artefacto la paleta mezcladora y en su lugar incorporar una lima metálica. Con este nuevo accesorio, la pedicurista pudo retirar con rapidez la piel muerta de los pies de su clienta y acabar su trabajo de manera impecable.

Durante la realización de su trabajo, se pudo oír a los asistentes en dicho local reírse por la ocurrencia de la trabajadora.

Sin duda este hecho fue un claro ejemplo de cómo las personas pueden hacer literalmente cualquier cosa con el propósito de ejecutar un buen trabajo.

Más de tres millones de vistas

Como era de esperarse, dicho clip rápidamente tuvo una gran aceptación entre los cibernautas quienes reconocieron la astucia de la trabajadora. Se volvió viral de manera inmediata y hasta el momento acumula más de 3 millones de vistas.

“No lo puedo creer. Estuve a punto de decirle a mi amigo me preste la máquina de pulir madera”. “Está bueno eso por qué el que yo compré, me salió bien malo y no tiene mucha potencia. Lo tengo que hacer”, “¡No inventen! Que buena idea. Mejor que el que utilizan los podólogos”. “Y así, entonces, así se hace el queso rallado para los espaguetis”, fueron algunos de los mensajes.