Mujer baila huayno con su perrito en fiesta patronal y se hace viral

Una usuaria de Tiktok publicó un video en donde se ve a un perrito bailando junto a su dueña y los internautas quedaron sumamente emocionados al ver la tierna escena.

La mujer quiso llevar su acompañante para bailar

A través de un clip publicado en las redes sociales se puede apreciar como una mujer baila muy entretenidamente con su pequeña mascota. Y es que la dueña asistió a la fiesta costumbrista en Puno, nada más y nada menos, que junto a su compañero de cuatro patas. Durante la grabación, se ve a la señora cargando y bailando con el perrito un popular huayno.

La mujer vistió a su perrito para la ocasión

El video logró alcanzar 59.000 visualizaciones y más de 3.000 ‘me gusta’. Asimismo, muestra a los protagonistas vestidos de una manera muy peculiar, pues tenían un traje tradicional de la ciudad.

Los comentarios no se hicieron esperar : “el firu tunantero si existe!!!”, “Que lindo, tiene mucha suerte de tener una amá muy querendona”; “dijo mamá humana yo iré contigo porque sola no vas”; “ohh pordios que ternurita está con su camisita ttbm”, "que hermoso, para mí son admirables aquellos seres humanos que aman a sus peluditos" "que bonito firulay bailando tunantada Juanto a su ama" "jajaja todo lo que hace uno cuando el firulais hace su berrinche y no quiere quedarse en casa",entre otros.