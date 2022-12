¡Insólito! Mujer recibe pavo de Navidad sin una presa: “Devuélvanme mi pata"

Uno de los platillos que se consume tradicionalmente en la cena de nochebuena, es, sin lugar a duda, el pavo. Por eso miles de personas suelen asistir a los supermercados con el fin de adquirirlos para comenzar con la tediosa preparación. Sin embargo, una mujer notó algo sorprendente cuando abrió el empaque antes de cocinarlo.

Lee también: Familia le hace popular "mordida" al Niño Jesús por Navidad y las redes se enfrascan en fuerte discusión

Mujer recibe pavo incompleto

La usuaria @krisley.guevara utilizó su TikTok para compartir una queja sobre el pavo que recibió de la empresa San Fernando. Y es que, tras descongelarlo se dio cuenta de que le faltaban presas, pero, no solo eso, en su interior solo encontró las menudencias, el pescuezo y una pata.

Debido a este momento, la muchacha grabó su testimonio y le pidió a la empresa que resolviera su problema. “Hazte cargo San Fernando, devuélveme mi pata”, manifestó la afectada.

La respuesta de los usuarios

El video no tardó en hacerse viral, pues ahora tiene 14.8 millones de reproducciones en la red social china. Además, los usuarios dejaron más de 18 mil comentarios al respecto.

Lee también: ¡Es la indicada! Mujer le regala a su esposo muñequitos de los Caballeros del Zodiaco

“Creo que yo tengo tu pata, a mí me vinieron tres”, “Pensé que estaba malogrado o algo así, me hiciste reír”, “No seas malo, San Fernando. Arruinaste el aguadito”, “A mí me vino con cuatro y tuve que preguntarle a mi hermana si los pavos tienen cuatro patas”, comentaron algunos internautas.