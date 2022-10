Islandia: usuario comparte imágenes del país donde nunca anochece

La popular plataforma TikTok no deja de sorprender. En esta ocasión, un usuario compartió fotografías de Islandia para evidenciar que el sol nunca se va e, incluso, se puede apreciar luz a medianoche.

En el clip compartido por @asasteinars, se puede observar en primer lugar una instantánea del mar a las 9 a.m., luego otra una hora más tarde. Posterior a ello, una fotografía en la que se puede apreciar la luz del sol a la 1 a.m. y finalmente otra a las 4 a.m., todas con el mismo protagonista: el sol.

Las imágenes fueron acompañadas con la siguiente descripción: “Islandia, donde el sol nunca se va”.

Usuarios se mostraron fascinados

El material audiovisual se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con, aproximadamente, 18 millones de visualizaciones, más de un millón de likes y casi 9 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social opinaron sobre la majestuosidad del lugar.

“Lo único que me aterra es que no anochezca pero es un lugar muy hermoso”, “Espero poder visitar ese lugar algún día”, “Puedo confirmarlo, vivo en Islandia”, “Sorprendentemente siempre hay luz, pero es uno de los lugares más fríos del mundo”, “Una consulta, ¿si todo el día es de día el cuerpo puede estar despierto o igual tendría sueño?”, “Que lindo sería pasar un verano en ese lugar”, “Imagínense que alguien que vive ahí se va de paseo a otra ciudad y conoce por primera vez la oscuridad de la noche”, son algunos de los comentarios que se leen al pie del video.