Joven abandona 'pichanga' para baila Huaylarsh con su novia: ¡Así se baila!

El Huaylarsh es una de las danzas más representativas del Perú. Y eso lo sabe bien un joven quien no dudó en dejar su partido de futbol para bailar al ritmo de esta melodía junto a su enamorada. El suceso fue grabado y subido en redes sociales, donde causó gran sorpresa entre los internautas.

Abandona 'pichanga' y saca los pasos prohibidos

El usuario de TikTok @GersonCR11 publicó un clip llamado "Vive y sienta la emoción del huaylarsh", donde se pudo evidenciar la alegría de una pareja de jóvenes bailando junto a una banda de músicos.

La escena tomó lugar en las afueras de una cancha de fútbol sintética. Pero no solo eso, uno de los detalles que más llamó la atención de los usuarios, fue la vestimenta del muchacho, quien portaba una camiseta de fútbol, al igual que el otro joven que observaba la escena, dando a entender que habrían paralizado el partido para bailar.

Usuarios aplauden a la pareja por bailar huaylas

El material no tardó en viralizarse teniendo como resultado más de 900 mil visualizaciones en la plataforma china. Además, los internautas no dudaron el alabar con orgullo que los enamoraron bailaran música peruana.

"Unos de los bailes mas coquetos de nuestro hermoso Perú, muy bien bailado linda pareja", "¡Así se baila! Primero lo nuestro después el resto. Saludos desde Huaral", "Me encanta cuando las tradiciones están presentes y se ve bellos bailando", "Lo he visto como mil veces y no me canso. Qué hermoso lo bailan. Soy de descendencia Huancaina y siempre q escucho un huaylash me llega al corazón" fueron los comentarios más destacados.