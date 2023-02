¡Todo un pescador! Perro pitbull captura un pez y sorprende a internautas: “Mami, traje la cena”

Los perros suelen protagonizar las escenas más insólitas en redes sociales. Una de ellas se viralizó en Instagram y muestra el gracioso comportamiento de un pitbull tras capturar a un pez en la playa. El can lució a su presa como si se tratara de un trofeo.

Pitbull pescador

El usuario @mycutepitbull compartió un clip en el que se puede ver la graciosa reacción de un perrito tras capturar un pescado en una playa. Y es que luego de lograr su increíble hazaña, el animal decidió llevarle la presa a sus dueños.

De acuerdo con las imágenes, el pitbull recogió al animal que se encontraba en las orillas de una playa. Tras ello, caminó de forma muy peculiar, aparentando estar muy orgulloso por su caza.

El gracioso momento fue captado y difundido en internet, donde alcanzó más de 314 mil visualizaciones, más de 30 mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios.

“Tan orgulloso de sí mismo, buen trabajo amigo”, “Buen chico”, “Mami, traje la cena”, “Es como una recompensa”, “él es tan feliz y me alegra ver ese caminar”, “no pensaba que los pitbull podían pescar, pero él me demostró lo contrario”, “este perrito me llena de orgullo”, “ese guau guau me gusta”, “me gusta como se come solo el pescado, y no invita”, “que tierno”, fueron algunas de las reacciones más llamativas de la publicación.