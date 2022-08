Joven asiste a comedor popular y muere electrocutado

Una tragedia vive una madre de familia luego que su hijo falleciera electrocutado cuando esperaba ser atendido en un comedor popular.

La víctima fue identificada como Ulises Moyano (18). El joven sufrió una fuerte descarga eléctrica luego de chocar con el alambrado de una vereda. Hasta el momento ninguna autoridad se ha hecho responsable del suceso.

La triste historia ocurrió en el barrio Parque Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba (Argentina) y ya es el segundo accidente del año que cobra la vida de un joven.

Crónica de una tragedia

Ulises Moyano (18) llegó al comedor comunitario "Esperanza y Vida" para recoger su ración de alimento. Junto a unos amigos, Moyano estuvo conversando cuando encontraron una tapa de un tacho de pintura tirada y empezaron a jugar como si se tratara de frisbee.

Cuando el ‘disco’ cayó cerca a una vereda, el joven corrió a recogerla, pero chocó con el alambrado electrificadode esta y murió electrocutado.

"Unos niños vinieron a buscar la comida en el comedor y se pusieron a jugar con unas tapas; de repente, vinieron gritando, diciendo que le había agarrado la corriente a uno de ellos", contó Eva Almada, quien maneja el comedor. La mujer se solidarizó con los familiares de la víctima y exigió justicia.

Un adolescente murió a principios de años de la misma forma

Ulises Moyano no es la única víctima de este caso. Luciano Aranda de 14 años falleció en enero de este año al toparse con el poste cuando estaba jugando pelota con su hermano. En el lugar donde está el alambrado y el poste de luz, hay una caja descubierta a menos de medio metro del suelo. La vereda pertenece al club Amsurrbac, del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).

"Nadie vino a golpear la puerta, a decir 'me voy hacer cargo porque es el predio mío'. Nadie me va a devolver la vida de mi hijo, ayer (por el domingo) enterré a mi hijo, no voy a dejar este caso hasta que aparezca un culpable", señaló entre lágrimas la madre de Ulices, Lorena Carballo.