Joven celebra cumpleaños de su mascota con show de Brenda Carvalho y causa furor en redes sociales

El amor de un dueño a su perro va más allá de darle comida y un lugar para vivir, también es importante celebrar fechas importantes como los cumpleaños. Tal como el caso de la familia de Chester que se hizo viral por realizar una fiesta con todos sus amigos y el show de Brenda Carvalho.

Chester celebró a lo grande

El pasado domingo 22 de enero, Fanny decidió invitar a los amiguitos de su perrito para celebrar sus siete años de vida en una gran fiesta temática de Mario Bros.

Además, la encargada de animar la fiesta fue Brenda Carvalho. La exintegran de Exporto Brasil hizo bailar a todos al ritmo de axe y presentó los juegos para los perritos. Además, cantó el feliz cumpleaños y ayudó al pug a reventar su piñata.

“El día de hoy tuvimos el honor de estar con súper Chester, celebramos sus 7 años y estamos realmente alegres y felices por todo el amor y cariño con el que hoy nos trataron. A cada uno de los perritos y perritas que conocí, también a sus familias, quedamos felices y gracias por eso”, escribió la brasileña en su Instagram.

La reacción de los usuarios

La fiesta del pug causó furor en TikTok y alcanzó los 498 mil reproducciones. Asimismo, los internautas aplaudieron a la dueña de Chester por haber mostrado mucho amor hacia su mascota.

“¿Señora, no me quiere adoptar? Le puedo ladrar si quiere”, “He llegado a la conclusión de que mis padres no me quieren”, “El perrito es más planificado que yo”, escribieron en los comentarios.