“Estas no son horas de llegar": joven recibe a sus padres a 'chanclazos' por llegar tarde de una fiesta [VIDEO]

Muchas veces se ha visto cómo los hijos intercambian roles con sus padres con el paso de los años. Por ejemplo, un vídeo que se volvió viral en redes sociales mostró como una jovencita recibe a sus padres, luego que estos llegaran al día siguiente de una fiesta.

Las mismas técnicas que usaron ellos

“Mis papás se fueron a bailar y regresaron a las 5 de la mañana”, fue el mensaje inicial del video. Luego, abrió la puerta de la casa para recibir a “chanclazos” a su mamá, quien quedó sorprendida al ver a su hija con una sandalia en la mano.

“Los recibí como ellos me recibían antes”, manifestó la jovencita, quien continuó castigando a sus familiares conforme ingresaban a su hogar. “Todavía se llevaron a mi hermana”, comentó mientras le tiraba un chanclazo a ella también.

El último en aparecer en la escena fue el padre, quien también se asombró por la situación. El hombre se quedó fuera de la casa para evitar el castigo de su hija. “El papá ya no quiso entrar”, comentó uno de los usuarios en el vídeo.

La venganza de los hijos

El contenido fue publicado por @barbieb_b4 en la plataforma de TikTok. Has el momento, ya acumula más de 1 millón de reproducciones y decenas de comentarios de internautas, quienes se identificaron con la situación. Algunos la calificaron como “la venganza de los hijos”.

“A mí me pasó que se fueron de fiesta y yo no pude dormir hasta las 4 de la mañana. Llegaron bien felices y yo toda preocupada”, “Una vez mis papás se fueron de party y regresaron después de 4 días”, “Creen que se mandan solos, ni avisan a qué hora van a venir”, “Cuando llego tarde a casa, mis hijos me dicen que estas no son horas de llegar”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo.