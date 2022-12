Joven contó su secreto para que le den la visa americana luego de ser rechazado cuatro veces

La visa americana es una de las más difíciles de conseguir, por lo que a diario son muchas personas a quienes se les niega el documento. La gran mayoría se rinde en su intento de conseguirla, pero hay quienes persisten a pesar de ser rechazados constantemente.

Usuario contó cómo le dieron la visa americana

Mucha gente hace intento tras intento y nunca le dan la visa, pero hay quienes gracias a su perseverancia la obtienen. Como el caso de un joven colombiano que se ha hecho viral en redes sociales por contar su experiencia.

El protagonista de esta historia se llama Luis Miguel, un ciudadano colombiano, quien usó su cuenta de TiKTok para contar su anécdota de cómo consiguió la visa a pesar de haber sido rechazado en cuatro oportunidades.

El usuario contó que durante años intentó conseguir la visa y que cada que iba, lo hacía acompañado de su mamá. En la quinta vez decidió ir solo y los nervios lo acompañaron durante todo el camino. Sin embargo, esta vez fue distinta y el desenlace fue feliz.

Luis Miguel contó cómo fue la entrevista

Luis indicó cuál fue el detalle que lo hizo obtener su visa. “Al lado izquierdo, a todos les negaban la visa. Yo me acuerdo de que la vez pasada que yo había ido me tocó al lado izquierdo. Al lado derecho, todos salían con el papelito de la visa aprobada. Aunque era una suposición mía porque me imagino que eso no tiene nada que ver”.

Detalló cómo fue la conversación con la entrevistadora: “Le dije: ‘Hola, buenos días’, y ni me respondió el saludo. Lo único que me dijo fue: ‘¿Para dónde va?, y le respondí que a Las Vegas. Yo soy empresario, tengo una empresa hace siete años y le dije pues el nombre de la empresa y ella se quedó callada”.

Finalmente, contó que la entrevistadora le pidió sus documentos para corroborar que todo era verdad y después de eso le dio la noticia que tanto esperaba. “Me dio la visa gracias a Dios”, expresó Luis.