Joven de 16 años construye su propio auto con material reciclado

Rosvel Emir Cruz Herrera es un joven de 16 años que estudia en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Sinaloa, México. El adolescente se volvió viral por construir un auto con partes de otros vehículos.

¿Cómo surgió la idea?

Rosvel fue entrevistado por en el canal LINK Sinaloa, donde contó cómo se le ocurrió la idea de hacer su propio auto.

“Yo estaba en Facebook y me salían fotos de carritos, también en YouTube. Entonces pensé que podía hacer uno, así que con los materiales que tenía en mi casa lo formé. Tenía una cuatrimoto pequeña y las herramientas. Me guíe de los videos que aparecían en Facebook y me iban gustando para implementarlos en el mío”, comentó el joven.

Maneja su auto para ir a la escuela

El estudiante aclaró que utilizaba su auto para ir a su institución desde Los ayones, que se encuentra a 3 kilómetros de distancia. Asimismo, contó que hizo el proyecto con la ayuda de su padre y utilizó partes de una motocicleta, una cuatrimoto y una lavadora.

“Tiene la suspensión delantera y los brazos de dirección de la cuatrimoto pequeña. La orquilla trasera también es de la cuatrimoto. El motor es de una moto y ya lo demás es de pura tubería que fuimos haciendo. El tanque del combustible es de una bomba de presión de agua, pero la entrada y la salida (para el combustible) es del taque de otra moto. Tiene freno, acelerador, clutch y palanca de velocidades, mientras que el volante es una cadena a la que le dimos forma redonda con una cubeta. El piso es la lámina de una lavadora y el asiento me lo regaló un tío”, expresó para Univisión.