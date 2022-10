Joven denuncia estafa con entradas de concierto de Bad Bunny: "Los QR estaban adulterados"

Siguen las denuncias por estafa. Las autoridades aún investigan lo sucedido con la reventa de entradas para el concierto de Daddy Yankee. Sin embargo, las acusaciones siguen llegando, pero esta vez por el concierto de Bad Bunny.

Joven denunció ser estafado con entradas para concierto de Bad Bunny

El negocio de la reventa de entradas en nuestro país es algo de nunca acabar. Ahora que los conciertos se han reanudado debido a que las restricciones por la Covid-19 fueron anuladas, esta problemática volvió.

Recordemos que dentro de unos días será el concierto de Bad Bunny. Muchos fanáticos adquirieron sus entradas a través de Teleticket. Sin embargo, no todos alcanzaron tickets, por lo que recurrieron a los revendedores, pero fueron estafados.

Como el caso de este joven que ha salido a denunciar a Jaime Andrés Llontop Aylas por haber vendido entradas falsas. Jair Inga es el denunciante y asegura que pagó 600 soles por dos entradas para el concierto del ‘Conejo malo’.

"Estaba buscando entradas, buscaba dos y una chica llamada Brigit se contacta conmigo y me lo dejó a 600 por los dos, me enseñó muchas pruebas que parecían reales y al momento que me dieron las entradas estaban adulteradas, medias borrosas. Para esto me dijo que el chico que vendía las entradas se las proporcionaba a ella", denunció ante las cámaras de un medio local.

De hecho, sería la misma modalidad con la que se hizo para Daddy Yankee en donde no solo es una persona, sino varias las involucradas: "La chica que me vendió las entradas me dijo que el chico que le dio las entradas le mintió para que venda las entradas y resulta que había sido estafada también", comentó Jair.

Las autoridades piden seguir denunciando

Las autoridades ya se encuentran en la búsqueda de esta persona para dar con su ubicación y capturarlo. Asimismo, pidieron que las personas hagan sus denuncias para así poder recabar más información sobre este caso.

