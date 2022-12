Joven denuncia que su instituto solo tiene un ascensor, y compara colas con metropolitano

La estudiante de un instituto local recalcó que desde que comenzaron sus clases, el elevador no ha funcionado.

A través de las redes sociales, un estudiante denunció que los elevadores de su instituto no funcionan. El video que no tardo en hacerse viral muestra como los estudiantes del Toulouse-Lautrec, hacen largas colas para subir al único ascensor que tienen dicha casa de estudios.

Leer también: Niño prefiere ver dibujos en su celular antes que el partido de Argentina vs. Australia: “No sabe que su entrada vale 1.000 dólares”



Tienen que subir 18 pisos

Según la joven, el centro educativo cuenta con 18 pisos, por lo que el elevador es la única alternativa para llegar a sus salones.

En el clip que fue difundido por la usuaria @lachacasina, se puede apreciar a varios muchachos parados esperando el elevador. Sin embargo, la afectada mostró su incomodidad ante el momento tras comparar las colas del elevador con las del metropolitano.

Pero no solo eso, la estudiante aseveró que desde que comenzaron sus clases en la sede Javier Prado, jamás han funcionado.

Leer también: Perrito mexicano se enoja al escuchar el nombre de Lionel Messi tras la derrota del 'Tri'



Los estudiantes han apoyado la denuncia

El contenido audiovisual llegó hasta 244.300 reproducciones en la popular red social Tiktok. Asimismo, los demás estudiantes del instituto, a través de sus mensajes, confirmaron sus comentarios.

En el video se le escucha decir a la estudiante: “Pagamos un montón de dinero para que dos ascensores estén siempre en mantenimiento y toda la cola que se forma parece del Metropolitano. Por eso, uno paga en Toulouse”.

Algunos usuarios comentaron lo siguiente, apoyando la denuncia: “Cómo puede comentar que suban las escaleras, ese no es el punto. El punto es que ellos pagan por una buena infraestructura también”, “Es verdad, en la sede Chacarilla las puertas de los baños están rotas desde inicio de clases, el ascensor no funciona”, “Para la mensualidad que paga cada uno, mínimo deben estar en óptimas condiciones”, “Si así estamos en privados, cómo estarán las nacionales”, “Toulouse no quiere que la Sunedu se entere de esto”.