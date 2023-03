Joven es captado caminando por las paredes para no ensuciarse por el huaico: “Él busca soluciones, no problemas”

Un curioso video se volvió tendencia en TikTok. El joven fue captado caminando por las paredes de una casa para no mojarse por las inundaciones. La escena se hizo viral y generó diversos comentarios en las redes sociales.

El más listo de todos

Amanda (@amanda.qm35), una usuaria de la plataforma china, publicó un video donde muestra dos realidades que se han reflejado por lo huaicos que impactaron nuestro país.

En la primera parte del clip, se puede ver a un grupo de personas discutir en medio de una avenida inundada. Y en la segunda parte, se puede apreciar a un chino caminando por una pared, evitando pisar la calle estaba llena de barro.

Fue un ‘boom’ en TikTok

El video, el cual fue publicado hace tres días, se convirtió en viral de manera inmediata en la plataforma de TikTok. Hasta el cierre de la nota, cuenta con más de 3 millones de reproducciones, 3166 comentarios y más de 181 mil me gustas.

“Él busca soluciones, no problemas”, “Él no sigue a la manada, él forja su camino”, “Identifiquen a ese muchacho, esa habilidad para darle solución a los problemas no se puede dejar pasar “, "Caminante no hay camino. se hace camino al andar”, “Práctico el joven. Tiene un objetivo y nada lo distrae”, “Mientras otros pelean, él busca soluciones al problema”, “Esto fue demasiado”, son algunos de los comentarios del video.

Los huaicos atacan

En otro video, publicada por Maral (@911maral), se pudo apreciar cómo el huaico afecta a varias personas, entre ellas decenas de enfermeras. En el clip se puede visualizar a varias mujeres, vestidas de blanco, tratando de cruzar el fuerte caudal del huaico. Hasta ahora, el video cuenta con más de un millón de vistas.

"Por eso nomás prefiero las clases virtualitas", "Espero que aprendan que el scrub no se utiliza en la calle, es para atender a los pacientes", fueron algunos de los comentarios.