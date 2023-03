Joven es expulsada de un supermercado luego de que un empleado la reconociera de OnlyFans: "Pensó que me iba a desvestir"

Iara Ferreira, una mujer brasileña que es reconocida por ser una estrella OnlyFans, vivió un momento incómodo en un local comercial en Miami (Estados Unidos). De acuerdo con lo que contó, la corrieron de un supermercado luego de que un trabajador la reconociera por usar ropa reveladora y verse muy sexy.

El trabajador pensó que se grabaría en el lugar

Iara Ferreira compartió el momento incómodo en una conversación con Daily Star. La influencer contó que se encontraba comprando en un supermercado cuando un empleado se le acercó y le pidió que abandonara el lugar. El trabajador era brasileño como ella, por eso la reconoció.

Según Iara Ferreira, el empleado del supermercado asumió que iba a desvestirse y filmarse en el local. Asimismo, le dijo que llevaba ropa no apta para un lugar público. Sin embargo, Ferreira asegura que no estaba usando nada revelado.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso. El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque estoy hot. He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas”, declaró Ferreira.

Esta no sería la primera vez que pasa por un momento incómodo, pues la mujer comentó que suelen discriminarla por su figura y su forma de vestir. En una ocasión, durante una salida en la playa, un par de mujeres la criticaron por su ropa de baño. “Tomé mis cosas y me fui de la playa. Pero eso es envidia, cosa de mujeres reprimidas”, agregó.

¿Qué es Only Fans?

Durante los últimos años, sobre todo luego de la pandemia, se hizo popular el uso de la plataforma Only Fans. Es una red social solo para adultos, en la que se puede compartir contenido erótico, imágenes y vídeos subidos de tono, de cualquier tipo y categoría.

Si bien hay algunos canales y perfiles gratuitos, muchos influencers lo utilizan para subir contenido inédito para sus fanáticos. Para ello, se tienen que suscribir en un perfil y pagar mensualmente una cuota fijada por el creador de contenido.