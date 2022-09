Joven es sorprendida por su padre al contratar al Grupo 5 para celebrar su cumpleaños [VIDEO]

Una familia no dudó en celebrar los 18 años de su hija a lo grande y para ello no dudaron en contratar los servicios de una de las agrupaciones más importantes del país. Estamos hablando del Grupo 5.

En clip, compartido por @zelada.josselyn, se hizo viral en las redes sociales y generó miles de comentarios.

Padres habrían invertido un dineral

Lo que más llamó la atención de los internautas fue la inversión que habrían hecho los padres para tener a la agrupación en la fiesta de su hija.

Semanas atrás, se supo que Grupo 5 cobraría 95 mil soles por show. Y si bien Christian Yaipén negó dicha cifra, hasta ahora no se sabe con exactitud cuánto cobraría la banda.

Lo que si es cierto es que la joven nunca olvidará el día que celebró sus 18 años en compañía de la popular agrupación de cumbia.

Usuarios quedaron sorprendidos

El video, que viene generando todo tipo de reacciones, se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 300 mil visualizaciones, más de 60 mil likes y casi 2000 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“¿SORPRESA? a mí ni una torta me compran”, “Justo estoy buscando amistad sincera desinteresada”, “Busco amistad sincera con amigas que me quieran organizar una fiesta así”, ¿“Eso es celebración de cumple o matrimonio? JAJAJA”, “Me copiaré la idea para hacer la misma juerga cuando me case”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.