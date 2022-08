¿Cuánto cobra el Grupo 5 por show? Christian Yaipén se pronuncia tras filtrarse precio

Dio su descargo. Christian Yaipén, líder del Grupo 5, se pronunció sobre el precio que cobra la orquesta por show. En una entrevista para ‘La República’, el cantante indicó que se manejan diversos presupuestos y que estos se acomodan al tipo de espectáculo al cual han sido contratados.

“Los conciertos, normalmente, duran cuatro horas, pero no son las cantidades exorbitantes que se han filtrado. Hay para todos los bolsillos”, empezó a decir Christian Yaipén. Respecto al precio, creo que cada uno se acomoda a lo que puede contratar. Me toca muchísimo cantar para bodas y eventos sociales”, complementó.

Christian Yaipén criticó sobre los precios filtrados

Por otro lado, el líder de la agrupación criticó a aquellos que elevan los precios en redes sociales. Indicó que si fuera cierto el costo, no tendría trabajo. “En la locura de TikTok, Facebook e Instagram, se habla de precios muy elevados. Si fuera así, no deberíamos estar tocando, no tendríamos trabajo”, finalizó.

Grupo 5 cobraría 95 mil soles

En un reportaje emitido por el programa ‘América Hoy’, se indicó que la orquesta cobraría S/ 95 000 por cuatro horas de show. El espectáculo incluye equipos de sonido, pantallas LED y transporte. Pero, con las declaraciones del líder del Grupo 5, se entiende que la cifra es muy alejada a la realidad.