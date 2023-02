Joven en estado de ebriedad es captado montando un caballo y las redes estallan de sorpresa: "Más seguro y no te abandona”

Los carnavales son el pretexto perfecto para tomar unos traguitos de más. Sin embargo, algunos se pasan de copas y viven situaciones extremas.

En un video publicado en las redes sociales, se puede apreciar a un joven en estado de ebriedad montando un caballo a toda velocidad.

La escena dejó sorprendidos a los vecinos, que fueron testigos de los sucedidos, y a los usuarios de internet que no dejaron de enviar sus comentarios.

El taxi caballo cajamarquino

Christian (@cristhianalexissipiran), un usuario de TikTok, compartió un video donde se ve a un joven, posiblemente en estado de ebriedad, montado sobre un caballo.

En las imágenes, se puede apreciar como el cuadrúpedo corre por una de las avenidas de la ciudad a toda velocidad, mientras el dueño duerme plácidamente sobre su lomo. El hombre, al parecer, habría disfrutado más de la cuenta en los carnavales.

“Cuando los carnavales están demasiado buenos y llevas a tu taxi caballo para que te regrese a casa”, fue el mensaje que describe el video publicado en la red social china.

Seguidores comentaron la curiosa escena

El video se volvió rápidamente viral. Hasta el cierre de la nota, tiene más de 100 mil reproducciones en TikTok. De hecho, los internautas quedaron asombrados con la inteligencia del caballito, que en ningún momento dejó de avanzar a su destino y mantuvo seguro a su dueño.

“¿Cómo hace para que no se le caiga el sombrero?”, “¡Yo tenía mi taxi burro de niña!, me llevaba de casa a la chacra y viceversa”, “Cuando te mareas tu fiel caballito conoce el camino a casa”, “Mejor que Uber, más seguro y no te abandona”, “Está en piloto automático”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.