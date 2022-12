Joven fue asesinado tras defender a su novia de asaltante que intentaba violarla

Un joven de 19 años fue asesinado luego de enfrentarse a un ladrón que intentaba abusar sexualmente de su novia. El trágico suceso ocurrió en el barrio Pinto, de San Pedro de Montes, en Costa Rica.

La víctima, Keylor Elí Gamboa Muñoz acababa de recibir su título bachiller. Su familia se encuentra destrozada y pide la mayor pena de cárcel para el asesino.

Un héroe

El muchacho había prometido cuidar a Larisa Madrigal, su novia, a costa de lo que sea y así lo cumplió. La historia que se difundió a través de las redes sociales detalle que la pareja acudió a los eventos de las fiestas de Zapote con el fin de festejar su graduación. Sin embargo, cuando regresaban a sus domicilios durante la madrugada fueron interceptados por un ladrón.

El delincuente les arrebató sus pertenencias, pero también intentó abusar de Larisa por lo que Keylor salió en su defensa y forcejeó con el malhechor quien tenía un puñal como arma. Cabe recalcar, que el asesino terminó cortándole el cuello a la víctima quien falleció al instante.

La policía pudo identificar al sospechoso como un hombre de 34 años de apellido Cepeda. El sujeto también terminó herido en el pecho durante el forcejeo con su víctima por lo que fue llevado al hospital Calderón de la Guardia.

Lee también: Chile: joven recibe trasplante de órganos y es dada de alta en Navidad

El último adiós a Keylor

La muerte de Keylor Elí Gamboa Muñoz conmocionó a todo su país. Su familia se encuentra desconsolada por lo sucedido y piden justicia.

“Un muchacho que no tomaba, no fue drogadicto, nunca se fumó un cigarro, no lo vi con una cerveza, un muchacho de mucho respeto incluso trabajaba con los tíos. Era un muchacho valiente, honrado y muy educado, ayudaba siempre a sus padres”, comentó una de sus tías.

Asimismo, su novia también le dedicó algunas palabras sentidas a su pareja y le agradeció por haberle salvado la vida.

“Simplemente, no hay palabras para expresarte todo lo que siento ahorita, gracias por todo, siempre intentaste ser el mejor en lo que hacías, cumplimos una meta que era graduarnos juntos, nos faltaba muchas metas por cumplir. Siempre me dijiste que dabas tu vida por mí y literal la diste para protegerme. Hiciste lo posible para sobrevivir y por cuidarme, perdóname por no hacer lo posible para que sobrevivieras, pero te lo juro que voy a hacer lo posible para que el que te hizo esto pague”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Lee también: Gatito es rescatado y revivido por un grupo de bomberos rusos