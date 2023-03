Joven graba a perrita triste luego de ser devuelta al albergue: “Algunas personas no merecen tener perros”

Muchos animales esperan encontrar una familia que los ame; sin embargo, algunas los devuelven al tener problemas con ellos. Esto le paso a Chocolate, una perrita que fue devuelta al albergue.

Su historia se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

Perrita devuelta al refugio

Rocky y Kanaka (@RockykanakaOficial) compartió un vídeo en TikTok donde se ve a uno de los creadores de contenidos entrar a un refugio para perros. En él, se encontraba una perrita de color caramelo que tenía un rostro bastante triste.

Según narró el tiktoker, la perrita había sido recientemente adoptada, pero la familia no conectó con ella y decidió regresarla al refugio.

En las imágenes se mostró una foto de cuando fue adoptada. Ella se mostraba muy sonriente y feliz, pero al volver eso cambió. “Ahora ella -claramente- ha perdido su sonrisa” escribió Kanaka en el vídeo.

El joven ingresó para animar a Chocolate. Primero, intento que ella se acercará sola, y luego uso una croqueta de premio para que confiara en el más rápido.

Al final, ‘Chocolate’ se subió en el regazo de Kanaka y él pudo acariciarla para calmarla. El semblante de la perrita cambió y se le vio un poco más alegre.

Seguidores comentaron la triste historia

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 3.2 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok. Los internautas criticaron el actuar de la familia que la devolvió, alegando que “los niños no se devuelven, ¿por qué sí los perros?”. Otros compartieron su experiencia con mascotas rescatadas.

“Me entristece mucho que la gente devuelva un animal. Las mascotas son un compromiso de por vida”, “Es mejor para ella ser traída de vuelta que vivir con una familia que la maltrata porque no la quieren”, “¿Por qué adoptarías un perro para devolverlo? No devuelves a los niños”, “Algunas personas no merecen tener ni perros ni niños”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.