Joven intenta acariciar una alpaca, pero recibe un escupitajo al acercarse

Una joven se llevó terriblemente una desagradable sorpresa y es que al acercarse a una alpaca con el afán de acariciarla, jamás imaginó que el animal se sentiría atacado en ese momento, pero, además, que le escupiría en el rostro sin ningún remordimiento.

Mujer se acerca hacia una alpaca pero esta le escupe



La usuaria @naturefandom compartió a modo de consejo a través de su video el porqué nunca debes intentar acariciar una alpaca y en el título del clip pone "Never try to kiss an Alpaca" seguido de un gracioso contenido audiovisual que muestra el preciso momento en el que la mujer se acerca al animalito, pero este la recibe escupiéndole.

De inmediato, la muchacha retrocede de espaldas, impresionada por lo sucedido. Al viralizarse el contenido, miles de usuarios preguntaron si la damisela estaba bien, a lo cual la cuenta respondió que sí, mientras otros simplemente rieron por lo acontecido.

"Eso fue personal" ,"Ella no se lo esperaba, pero todos sabían que iba a suceder", "Hasta la alpaca de al lado estaba en shock" fueron algunos de los comentarios.

