Joven le dice a su pareja cuánto gastarían en criar un niño y su respuesta genera controversia: “Mejor un perrito”

Una pareja de muchachas se volvió viral en TikTok por hablar del dinero que gastarían si tuvieran un hijo.

La muchacha calculó que -al menos- requerirán 252 mil soles ahorrados para sus estudios, dejando atónita a su novia quien llegó a la conclusión que adoptar un perrito sería lo mejor.

Lo caro que sale ser padres

La usuaria Naomi Reyes publicó un video conversando con su pareja sobre la posibilidad de ser madres. La joven se encontraba haciendo cálculos de los gastos por los estudios de los niños y quedó pasmada por lo caro que sale tener un hijo.

“Son 36 mil al año, por siete, son 252 mil soles los que debemos tener ahorrados para sus estudios universitarios”, mencionó.

Lee también: Joven denuncia clasismo en playas de Ancón y usuarios reclaman a las autoridades: "Las leyes deben ser para todos"

La cifra sorprendió a su pareja quien preguntó si era un costo solo por su primer hijo (a). Naomi respondió que sí y que para tener el segundo no debía pasar más de 4 años.

“¿Después de lo que acabamos de discutir quieres tener hijos?” preguntó, a lo que su pareja recalcó que mejor tenían un perrito.

“Muere en 10 años, solo lo alimentas, lo llevas al veterinario y ya”, subrayó.



Video causó polémica

El TikTok de la pareja del LGTBI hablando sobre lo caro que sale tener hijos provocó reacciones divididas entre los usuarios. Algunos consideraron exagerada la exposición, mientras que otros aplaudieron a las chicas por planificar.

Lee también: No quería fiesta de 60 años, pero sus hijos igual se la organizan y termina celebrando: “Te dije que no quería”

“No encuentro fallas en su lógica. Mejor un perrito”, “Hubiera visto este video hace 12 años”, “Yo tengo 3 y no tengo ahorrado ni un peso. Si pensáramos así o así fuera la vida créeme que nadie tuviera hijos”, “Hasta yo me desanime a tener un hijo”, “A la firme si la gente pensara así habría menos pobres y no tanto niños abandonados”, “Sus padres: chale lo que me hubiera servido esa información antes”, “Yo pensado así, ya estoy llegando a los 35 soltera”, “Yo también hice esa lógica y por eso no quiero hijos aparte prefiero gastar en mi o en mi perrito que en otra persona”, fueron algunos de los comentarios.